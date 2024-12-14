Зеленский призвал дать Украине больше Patriot и других систем ПВО после новых атак РФ
Украина нуждается в большей поддержке для защиты от российских атак. Речь идет о дополнительных средствах ПВО и ракетах для них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Он прокомментировал ночную атаку России, во время которой оккупанты выпустили по Украине более 130 ударных дронов. Около 60 беспилотников удалось уничтожить, более 70 локально потеряны.
"Спасибо всем нашим защитникам неба: зенитным ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ, мобильным огневым группам - каждому и каждой в разных видах и родах сил. Важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз. Но, к сожалению, не от всех", - отметил президент.
Зеленский призвал партнеров усилить поддержку Украины на фоне новых массированных атак России.
"Украина нуждается в поддержке. Больше Patriot и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против России - все это позволит защитить больше наших людей. И мир имеет ресурсы, чтобы помочь нам в этом", - подчеркнул Зеленский.
Последние атаки России
Напомним, вчера, 13 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине, под обстрелом была энергетика. Россияне выпустили 94 ракеты и 193 дрона.
Президент Владимир Зеленский заявил, что это была одна из самых масштабных атак на энергетику Украины. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.
Уже на следующий день россияне снова выпустили по Украине дроны. Оккупанты запустили 132 беспилотника, из которых 58 сбили. Еще 72 дрона не достигли своих целей (локально потеряны), два - вернулись в Россию.
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