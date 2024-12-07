UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Зеленський закликав Австрію приєдналися до декларації G7 про підтримку України

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський закликав Австрію приєдналися до декларації G7 про підтримку України. Він зазначив, до необхідно разом примусити Росію до встановлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави української держави.

"Запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - повідомив Зеленський.

Відповідний заклик було сказано під час зустрічі президента України з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером в Парижі. Крім того, голова держави подякував австрійському посадовцю за підтримку України.

"Обговорили її продовження в наступному році, а саме допомоги нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - додав президент.

 

Нагадаємо, що під час зустрічі канцлер Австрії заявив, що Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною і Росією, як столиця нейтральної країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАвстріяВійна в Україні