Зеленский призвал Австрию присоединиться к декларации G7 о поддержке Украины

"Пригласил Австрию присоединиться к Совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке. Мы должны вместе принудить Россию к установлению длительного и справедливого мира", - сообщил Зеленский.

Соответствующий призыв был произнесен во время встречи президента Украины с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером в Париже. Кроме того, глава государства поблагодарил австрийского чиновника за поддержку Украины.

"Обсудили ее продление в следующем году, а именно помощи нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора", - добавил президент.