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Зеленский призвал Австрию присоединиться к декларации G7 о поддержке Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский призвал Австрию присоединиться к декларации G7 о поддержке Украины. Он отметил, что необходимо вместе принудить Россию к установлению мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского государства.

"Пригласил Австрию присоединиться к Совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке. Мы должны вместе принудить Россию к установлению длительного и справедливого мира", - сообщил Зеленский.

Соответствующий призыв был произнесен во время встречи президента Украины с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером в Париже. Кроме того, глава государства поблагодарил австрийского чиновника за поддержку Украины.

"Обсудили ее продление в следующем году, а именно помощи нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора", - добавил президент.

Напомним, что в ходе встречи канцлер Австрии заявил, что Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и Россией, как столица нейтральной страны.

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