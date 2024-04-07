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Зеленський закликав амбасадорів United24 допомогти з Конгресом: без цієї підтримки нам буде важко

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Без американської допомоги Україні буде важко протистояти агресії Росії. Україна розраховує на допомогу амбасадорів платформи United24 у роботі з Конгресом США щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн-зустрічі з амбасадорами United24.

За словами Зеленського, в умовах, коли інші конфлікти та події у світі відвертають увагу міжнародної спільноти від України, важливо, щоб амбасадори United24 продовжували свою роботу, зосереджену на Україні.

"І про Конгрес. Без цієї підтримки Конгресу нам буде важко не те що перемогти, а навіть залишитися. Тому важливо спільно робити дуже конкретні речі. І звичайно, я хочу дати вам меседж, і попросити подумати, що ми можемо зробити разом публічно - можливо, якісь сильні меседжі, які сильні кроки, - щоб привернути увагу Конгресу й американців до України", - сказав він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Через це постачання зброї Україні від США практично призупинено.

Сенат США вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників.

Спікер Палати Майк Джонсон все ще відмовляється виносити таку ініціативу на голосування. Він неодноразово заявляв, що хоче розглядати допомогу Україні у прив'язці до грошей на захист американського кордону від мігрантів.

При цьому видання Politico написало про те, що республіканці Конгресу все більше підтримують ідею надання Україні частини допомоги у кредит.

За словами Зеленського, Україна готова на будь-який варіант, який розблокує фінансування допомоги від США.

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