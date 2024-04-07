Зеленский призвал амбассадоров United24 помочь с Конгрессом: без этой поддержки нам будет трудно

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Поэтому поставки оружия Украине от США практически приостановлены.

Сенат США уже принял законопроект, предусматривающий около 60 млрд долларов в помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу, необходима поддержка Палаты представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон все еще отказывается выносить подобную инициативу на голосование. Он не раз заявлял, что хочет рассматривать помощь Украине в привязке к деньгам на защиту американской границы от мигрантов.

При этом издание Politico написало о том, что республиканцы Конгресса все больше поддерживают идею предоставления Украине части помощи в кредит.

По словам Зеленского, Украина готова на любой вариант, который разблокирует финансирование помощи от США.

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