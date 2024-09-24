Зеленський про закінчення війни: "Ми ближче до миру, ніж ми думаємо"

"План перемоги - зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що російський диктатор Володимир Путін "боїться" Курської операції, бо не може захистити свою територію.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити всю свою територію", - зауважив Зеленський

Глава держави заявив, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

Візит Зеленського до США та план перемоги

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до США, де він представить план перемоги президентові Сполучених Штатів Джо Байдену та обом кандидатам у президенти - Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Як раніше розповідав Зеленський, цей план розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень без зволікань. І якщо американський лідер його не підтримає, то це призведе до "надто довгої війни". Президент наголошував, що "саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні".