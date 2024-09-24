Зеленский об окончании войны: "Мы ближе к миру, чем мы думаем"

"План победы - укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что российский диктатор Владимир Путин "боится" Курской операции, потому что не может защитить свою территорию.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить, что он не может защитить всю свою территорию", - заметил Зеленский.

Глава государства заявил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

Визит Зеленского в США и план победы

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский начал свой официальный визит в США, где он представит план победы президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты - Дональду Трампу и Камали Гаррис.

Как ранее рассказывал Зеленский, этот план рассчитан на быстрые решения партнеров с октября по декабрь без промедлений. И если американский лидер его не поддержит, то это приведет к "слишком долгой войне". Президент подчеркивал, что "именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне".