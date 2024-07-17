Україна отримає винищувачі F-16 найближчим часом, - голова Міноборони Нідерландів
Україні вже найближчим часом нададуть винищувачі F-16 Нідерландів. Але деталі поки що розкривати не можна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Укрінформу" заявив міністр оборони Нідерландів Рубель Брекельманс.
"Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся ніякими подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, тому що я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо", - наголосив чиновник.
За його словами, інформацію не можна розкривати, оскільки F-16 є ціллю Росії. Тому будь-які деталі можуть допомогти РФ.
Також Брекельманс наголосив, що українські пілоти швидко навчаються на F-16. Але точну кількість він не може сказати, оскільки це буде цінна інформація для росіян.
"Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть понад п'ять років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити досить складну систему. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Це справді щось визначне", - сказав він.
Міністр припустив, що на першому етапі Україна використатиме F-16 у якості ППО. Це буде пріоритетом.
F-16 для України
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен під час саміту НАТО, який пройшов 9-11 липня у Вашингтоні, заявив про початок передачі Україні винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів.
Також Блінкен наголошував, що Україна, ймовірно, використовуватиме таку авіацію вже цього літа.
При цьому передачу Україні F-16 анонсувала Норвегія. Загалом країна хоче надати шість винищувачів, постачання розпочнеться цього року.
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