Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба: чекаємо сигналу від США

"Щодо ППО. Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Емануелем (президентом Франції Еммануелем Макроном - ред.) про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато чого в новому форматі захисту неба залежить", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо від США буде позитивний сигнал, деталі формату можна буде розкрити.