Зеленський заінтригував домовленостями щодо додаткової ППО від Іспанії

Patriot від Іспанії

Нагадаємо, російські окупанти посилили обстріли України ще кілька місяців тому. Ворог використовує для атак балістику. Для знищення таких цілей ЗСУ має лише ЗРК Patriot.

На цьому фоні Україна звернулася до західних партнерів із закликом передати додаткові батареї Patriot.

26 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що Іспанія категорично відмовилася надавати українським захисникам Patriot, незважаючи на прохання країн Заходу.

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