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Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО от Испании

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испания предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону для защиты от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру.

"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительная ПВО относительно конкретных систем и конкретных ракет", - рассказал Зеленский. 

Он также уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину. 

Patriot от Испании

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Украины еще несколько месяцев назад. Враг использует для атак баллистику. Для уничтожения таких целей у ВСУ есть только ЗРК Patriot.

На этом фоне Украина обратилась к западным партнерам с призывом передать дополнительные батареи Patriot.

26 апреля в СМИ появилась информация, что Испания категорически отказалась предоставлять украинским защитникам Patriot, несмотря на просьбы стран Запада.

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