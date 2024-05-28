Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО от Испании

Patriot от Испании

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Украины еще несколько месяцев назад. Враг использует для атак баллистику. Для уничтожения таких целей у ВСУ есть только ЗРК Patriot.

На этом фоне Украина обратилась к западным партнерам с призывом передать дополнительные батареи Patriot.

26 апреля в СМИ появилась информация, что Испания категорически отказалась предоставлять украинским защитникам Patriot, несмотря на просьбы стран Запада.

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