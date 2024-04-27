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Зеленський про ППО для України: у партнерів є 7 систем Patriot, але немає рішучості

Україна, Субота 27 квітня 2024 20:21
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Зеленський про ППО для України: у партнерів є 7 систем Patriot, але немає рішучості Фото: український президент Володимир Зеленський (president-gov-ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські партнери мають 7 систем Patriot, які могли б бути передані військовим ЗСУ для самооборони, однак для цього не вистачає рішучості союзників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Звичайно, я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета - це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти спрацювала якнайшвидше. Це ж стосується і пошуку та постачання Patriot

"Сім систем потрібні Україні - і це мінімум. Ці Patriot є в партнерів. Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час - треба дати необхідний сигнал рішучості". - підкреслив президент.

Patriot для України

Нагадаємо, що збільшення кількості обстрілів та затримка допомоги від США призвели до того, що Україна зіткнулась з нестачею протиповітряної оборони.

Зокрема німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що його країна знайшла серед партнерів 6 систем Patriot, які могли б бути відправлені до України.

Іспанія також доєдналась до збільшення кількості протиповітряної оборони в Україні. Зокрема міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що до України від Іспанії надійде пакет військової допомоги, що міститиме в собі ракети до Patriot.

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