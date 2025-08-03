Зеленський про західні винищувачі: будуть ще, наша мета - повна інтеграція з НАТО

Повітряні сили України отримали в цьому році західні винищувачі, і матимуть ще. Мета полягає в повній інтеграції із силами НАТО.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Тільки за цей рік наші Повітряні сили отримали "Міражі" - бойові машини з Франції, також додаткові F-16. Будуть ще", - сказав президент.
Зеленський поінформував, що сьогодні було затверджено наступні етапи розвитку бойової авіації. Зокрема, це нові платформи і нові кроки в інтеграції українських сил з військовими партнерів.
"Наша мета - це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО.
Документ було розроблено на основі Доктрини повітряної міці НАТО. Як пояснив міністр, ця доктрина є стратегічним документом щодо принципів та способів застосування повітряних сил Альянсу для безпеки та стримування агресії.
"Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів. Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО", - поінформував Шмигаль.
Також він поінформував, що мета Дорожньої карти полягає в посиленні спроможності України, а саме:
Шмигаль наголосив, що завдяки документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО.