Зеленский о западных истребителях: будут еще, наша цель - полная интеграция с НАТО

"Только за этот год наши Воздушные силы получили "Миражи" - боевые машины из Франции, также дополнительные F-16. Будут еще", - сказал президент.

Зеленский проинформировал, что сегодня были утверждены следующие этапы развития боевой авиации. В частности, это новые платформы и новые шаги в интеграции украинских сил с военными партнеров.

"Наша цель - это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы", - резюмировал глава государства.