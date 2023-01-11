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Зеленський про західні танки для України: сьогодні очікуємо сигнал від однієї держави

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Львів, Середа 11 січня 2023 16:06
Зеленський про західні танки для України: сьогодні очікуємо сигнал від однієї держави Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський розраховує отримати позитивний сигнал щодо постачання західних танків від однієї з країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію Зеленського з президентами Польщі та Литви.

Український лідер наголосив, що рішення про передачу ЗСУ танків західного зразку повинно бути колективним.

"Є дуже позитивні сигнали та позитивні рішення. Ми очікуємо спільного рішення, одна держава Леопардами (танки Leopard, - ред.) нам не може допомогти... Нашим партнерам треба жаліти наших людей, а не жаліти ту чи іншу кількість танків для передачі нашій державі. Очікуємо, не хочу конкретно називати держави, сьогодні очікуємо позитивний сигнал від однієї держави щодо постачання нам танків", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні глава держав прибув у Львів з робочим візитом. Пізніше виявилося, що на заході України Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою.

Лідери трьох держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

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