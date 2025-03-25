Зеленський про ЗАЕС: не працюватиме без України і не постачатиме електрику РФ
Тимчасово окупована Запорізька АЕС належить Україні й вона не працюватиме для Росії. Відновлення станції займе до 2,5 років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
"ЗАЕС ми з ним (Трампом - ред.) обговорювали по телефону одного разу. Думаю, також вони обговорювали це з росіянами. Про атомну станцію ми говорили, я йому сказав, що просто станцію - це не спрацює. Є місто, там люди живуть, їх сім'ї. Я говорив, що дамбу вони підірвали, доступ до води, багато питань", - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що росіяни розраховували, що ЗАЕС буде давати їм електрику. Однак цього не буде, бо це українська електростанція.
"Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив Трампу", - додав глава держави.
За його словами, відновлення роботи Запорізької АЕС може тривати від 2 до 2,5 років і для цього потрібно багато коштів.
"Трамп мене запитував, чи можемо ми працювати разом у цій темі. Я йому сказав так: якщо ви будете вкладатися в модернізацію, якщо допоможете повернути станцію - окей, це нормальна розмова", - розповів Зеленський.
Контроль над ЗАЕС
Нагадаємо, нещодавно у Білому домі заявили що президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.
Пізніше Зеленський підтвердив, що американський президент під час розмови з ним цікавився Запорізькою АЕС і можливою участю США у її відновленні. Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може модернізувати ЗАЕС.
Водночас президент наголосив, що Запорізька АЕС належать державі, і передавати право власності на неї Україна нікому не збирається. Однак США можуть інвестувати кошти у її відновлення та модернізацію.
Детальніше про те, навіщо США контроль над ЗАЕС України й чи можливо це, - у матеріалі РБК-Україна.
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