Зеленський про ЗАЕС: не працюватиме без України і не постачатиме електрику РФ

Тимчасово окупована Запорізька АЕС належить Україні й вона не працюватиме для Росії. Відновлення станції займе до 2,5 років.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"ЗАЕС ми з ним (Трампом - ред.) обговорювали по телефону одного разу. Думаю, також вони обговорювали це з росіянами. Про атомну станцію ми говорили, я йому сказав, що просто станцію - це не спрацює. Є місто, там люди живуть, їх сім'ї. Я говорив, що дамбу вони підірвали, доступ до води, багато питань", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни розраховували, що ЗАЕС буде давати їм електрику. Однак цього не буде, бо це українська електростанція.

"Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив Трампу", - додав глава держави.

За його словами, відновлення роботи Запорізької АЕС може тривати від 2 до 2,5 років і для цього потрібно багато коштів.

"Трамп мене запитував, чи можемо ми працювати разом у цій темі. Я йому сказав так: якщо ви будете вкладатися в модернізацію, якщо допоможете повернути станцію - окей, це нормальна розмова", - розповів Зеленський.