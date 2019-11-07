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Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода

Новости » Политика     07.11.2019 - 17:54
Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский получил доход от сдачи имущества в аренду иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода. Об этом говорится в его декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, изменения в декларации датированы 6 ноября. Согласно декларации, Зеленский получил 902 454 гривны дохода от сдачи имущества в аренду иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом в документе не уточняется, что это за имущество.

Напомним, в августе сообщалось, что Зеленский полностью вышел из бизнеса и передал доли партнерам. В декларации перед вступлением в должность президента он указывал, что ему полностью принадлежали компании "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", а также доли еще в десяти украинских компаниях.

Отметим, в октябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало 104 нарушений антикоррупционного законодательства. Также ранее НАПК расширило круг близких лиц и членов семей субъектов декларирования в соответствии с изменениями, которые были внесены в закон "О предотвращении коррупции".

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