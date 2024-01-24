Зеленський до з'ясування обставин падіння Іл-76 у РФ вніс зміни у плани, - джерела

Глава держави скасував регіональну поїздку до центральних областей.

Крім того, Зеленський заборонив призначати на завтра, 25 січня, зустрічі для привітань зі своїм днем народження.

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених, а також 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Пізніше з'явилася заява Генерального штабу на тлі інформації про падіння Іл-76 під Бєлгородом. У повідомленні йшлося про те, що ЗСУ і надалі будуть вживати заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що запланований на сьогодні обмін військовополоненими не відбувся, хоча українська сторона свою частину домовленостей виконала. Також у розвідці зазначили, що безпеку українських захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона.

Детальніше про те, що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.