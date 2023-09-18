Зеленський про ймовірність нових ударів по кораблях РФ: питання часу та відстані

"Ці об'єкти для нас - абсолютно законні цілі, де б вони не знаходились. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що "де б не знаходився цей корабель, ми за всі ці удари по Україні його дістанемо".

"Питання часу та відстані", - додав президент.

Атаки на флот РФ

Нагадаємо, що 14 вересня українські спецназівці підбили російський ракетний корабель "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрона "Морський малюк" (Sea baby).За інформацією "РБК-Україна" від джерел, морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.

Перед цим 13 вересня через удар по Севастопольському морському заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Також нагадаємо, що раніше морські дрони СБУ успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленьогірський гірник" та танкер "SIG" .