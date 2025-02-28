Зеленський їде до Трампа. Яку угоду підписуватимуть Україна та США

Підписання угоди про копалини між Україною та США

Напередодні Трамп підтвердив, що Зеленський відвідає Білий дім у цю п'ятницю для церемонії підписання угоди про корисні копалини. Президент США заявив, що це буде "дуже велика угода", натомість український лідер обережніший у заявах та наголошує, що це лише попередній договір, а от наступний - вже буде серйозніший і складніший.

Очікується, що рамкова угода має бути підписана між двома країнами у присутності президентів Трампа і Зеленського. Уповноваженими представниками з боку України є глава МЗС Андрій Сибіга та міністр економіки Юлія Свириденко.

Напередодні в українському уряді заявили, що текст документа під назвою "Угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України" був погоджений Україною і США.

Суть даного документу наступна. Україна та США повинні створити спільний Інвестиційний фонд. Передбачається, що Україна вноситиме до нього 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації всіх відповідних природно-ресурсних активів, які є у державній власності, а також відповідних об'єктів інфраструктури України.

США також зі своєї сторони будуть робити відповідні внески. Даний фонд буде інвестувати ці кошти від України, від США в розвиток України, у відновлення, у безпеку. Фондом управлятимуть уряди обох країн. Всі рішення будуть прийматися лише за рішенням обох учасників.

Дана рамкова угода не містить прямих гарантій безпеки з боку США, на чому раніше наполягав Київ. В документі про це лиш йдеться, що "уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру".

Однак, як зазначив раніше президент України, це лише попередній договір, а от над наступним вже вестиметься складніша робота й документ буде мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України.

При цьому видання Economist із посиланням на джерело в українському уряді написало, що Зеленський не має наміру підписувати угоду зі США про доступ до рідкісноземельних корисних копалин, що настане після рамкової, якщо вона не міститиме ширших гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Натомість Трамп постійно перекладає це питання на плечі Європи. А в одній з останніх заяв він взагалі сказав, що присутність американських інвесторів буцімто означатиме "автоматичну безпеку" для України.

"Я не надаватиму гарантій безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як слід. Ми залишатимемося партнерами України, нам потрібні рідкісноземельні метали, а їх у них багато", - сказав Трамп журналістам.

І хоча з питаннями гарантій зі США наразі важко дійти спільної думки, в одному Україні все ж вдалося досягти успіху. В результаті роботи переговорних команд текст угоди став значно кращим і прийнятим для підписання України.

Оскільки Київ дійсно зміг уникнути якихось конкретних зобов'язань, насамперед, не визнав ефемерного "боргу" перед Вашингтоном за вже поставлену допомогу. Нагадаємо, що першочергові варіанти від США про 100% володіння інвестиційним фондом і суму в 500 млрд були зняті.

"Для нас дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг України. Ні 500 мільярдів, ні про інші якісь борги. Крім того, вдалося прибрати пункт про відшкодування наступної майбутньої допомоги 2 долари за 1", - заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Замість цього володіння буде "пропорційним" сумам, інвестованим обома сторонами. При цьому низка питань залишається не закритими, включно з тим, як американська сторона контролюватиме новий фонд і якими будуть механізми управління. Втім, багато деталей мають бути визначені під час майбутніх переговорів.

Детальніше про те що таке рідкісноземельні метали, як з'явилася ідея про угоду і чим був розлючений Трамп - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зустріч Зеленського з Трампом

Таким чином, сьогодні буде перша зустріч між двома лідерами з моменту вступу Трампа на посаду. Зеленський зустрінеться з главою Білого дому перед можливими переговорами Трампа з диктатором Володимиром Путіним. На важливості цього аспекту наголошував український глава держави, називаючи це "гарним сигналом".

Президент розповів, що під час візиту до Вашингтона говоритиме з Трампом не лише про угоду про корисні копалини. Він зазначив, що хоче отримати чесну відповідь на те, чи може Україна розраховувати на підтримку з боку американської сторони і це для нього є найважливішим питанням.

"Моє запитання буде дуже прямим - США продовжать нас підтримувати, чи ні? Якщо це не допомога, чи можемо ми купувати зброю напряму у США? Чи можемо використовувати (російські - ред.) заморожені активи, щоб купувати зброю, наприклад, а також для інвестицій у багато речей, таких як видобуток мінералів. І говоритиму про відновлення України", - сказав Зеленський та додав, що йтиметься й про важливість продовження санкцій проти РФ.

В МЗС України також повідомили, що делегації обох країн обговорюватимуть у Вашингтоні наступні кроки, документи, які будуть продовженням рамкової українсько-американської угоди про копалини.

"Конкретні угоди, про створення самого фонду, далі домовленості, які будуть іти за цією рамковою угодою. І я думаю, саме на цьому нас сконцентрується завтра делегація", - додав Тихий.

Зазначимо, що зустріч лідерів відбудеться після низки скандальних випадів президента США в бік українського колеги. Останні часом Трамп різко розкритикував свого українського колегу, називаючи його в "диктатором", заявляючи про "4% підтримки Зеленського" та прямо натякаючи на необхідності проведення виборів в Україні. В аналогічному ключі висловлювалися й інші представники його адміністрації.

Натомість президент України зазначав, що не ображається на Трампа, наголошуючи, що для нього важливим є те, що про нього думають українці. Відносини з главою Білого дому він схарактеризував так:

"Наші відносини, вони ніколи не були... настільки добрими. Я думаю, що ми маємо наші країни, які мають стратегічні відносини. Ми не маємо право, як президенти втрачати партнерські відносини. Для мене важлива підтримка президента, Сенату, Конгресу, двох партій і народу".

Разом з тим західні ЗМІ звертають увагу, що зустріч у Білому домі може дати Зеленському шанс довести свої аргументи щодо подальшої підтримки США безпосередньо перед Трампом, який минулого тижня ледь не прямо звинуватив Київ у "розв’язанні" війни з РФ.