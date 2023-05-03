Зеленский едет в Нидерланды и выступит в Гааге, - Nieuwsuur

Президент Украины Зеленский совершит визит в Нидерланды, где, как ожидается, выступит в Гааге с речью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nieuwsuur .

По данным издания, глава Украинского государства отправится в Нидерланды в четверг, 4 мая. Согласно программе, речь президента в Гааге носит название "Нет мира без справедливости".

О высоком визите также передает информационное агентство ANP со ссылкой на инсайдеров. В то же время в Нидерландском МИД не подтвердили, но и не опровергли данное сообщение.

О предстоящем визите высокого ранга из Украины также свидетельствуют движения нидерландской правительственной авиации. Так, самолет летел из польского аэропорта в Хельсинки в Финляндии, где 3 мая был Зеленский.

Согласно источникам, правительственный самолет сейчас направляется в Нидерланды, говорится в публикации.

Отметим, что это станет первым визитом Зеленского в Нидерланды как президента Украины.