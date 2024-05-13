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Зеленський їде до Мадриду для підписання угоди з безпеки з Іспанією, - ЗМІ

Фото: Педро Санчес та Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

За даними джерел видання, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою. Мета договору - гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі і слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

Переговори про підписання цієї угоди почалися на початку березня і вже завершені, згідно з джерелами видання. При цьому очікується, що угоду буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору.

Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Пакт зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.

Гарантії безпеки

Україна зміцнює свою безпеку за рахунок серії двосторонніх угод з партнерами. Ці угоди, засновані на загальних принципах, також містять індивідуальні зобов'язання, адаптовані до відносин із кожною країною.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки із сімома країнами ЄС: Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією. Аналогічних домовленостей досягнуто з Канадою і Великою Британією.

Переговори щодо гарантій безпеки зі США знаходяться на стадії активного розвитку. Україна розраховує на якнайшвидше підписання відповідної угоди.

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