Зеленский едет в Мадрид для подписания соглашения по безопасности с Испанией, - СМИ

По данным источников издания, соглашение о безопасности, которое подпишут Санчес и Зеленский, аналогично тем, которые Киев уже подписал с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой. Цель договора - гарантировать Украине постоянную военную поддержку в долгосрочной перспективе и служить мостом до того момента, когда Киев сможет стать полноправным членом НАТО и ЕС.

Переговоры о подписании этого соглашения начались в начале марта и уже завершены, согласно источникам издания. При этом ожидается, что договор будет одобрен Советом министров Испании, но не будет представлено на ратификацию Конгрессу, поскольку оно не имеет юридического статуса международного договора.

Двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву посредством поставок оружия, подготовки более 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале в Сарагосе.

Пакт обязывает Испанию оказывать долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, содействовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в сфере разведки и кибербезопасности.