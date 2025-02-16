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Зеленський й Мерц обговорили виробництво зброї в Україні

Фото: Володимир Зеленський й Фрідріх Мерц (president.gov.ua)
Автор: Михайло Шилін

Президент України Володимир Зеленський та глава ХДС і кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки. Сторони обговорили інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Глава держави висловив подяку Німеччині за допомогу із самого початку повномасштабного вторгнення, лідерство ФРН у посиленні української ППО, і розповів про основні теми зустрічі.

"Ключова тема зустрічі - підтримка України та важливість єдності серед країн Європи. Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони окремо обговорили оборонну підтримку України, посилення військових на фронті та інвестиції у виробництво української зброї.

Нагадаємо, раніше Мерц заявив, що є ухвалене рішення, що Україна матиме перспективу членства в НАТО. Він не вважає, що вступ до Альянсу буде неможливий до початку переговорів з Росією.

Також Мерц не проти постачання крилатих ракет Taurus Україні, але це рішення повинно бути узгоджене з іншими країнами.

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Володимир ЗеленськийЗброя в УкраїніВійна Росії проти України