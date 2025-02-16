Зеленський й Мерц обговорили виробництво зброї в Україні

Глава держави висловив подяку Німеччині за допомогу із самого початку повномасштабного вторгнення, лідерство ФРН у посиленні української ППО, і розповів про основні теми зустрічі.

"Ключова тема зустрічі - підтримка України та важливість єдності серед країн Європи. Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони окремо обговорили оборонну підтримку України, посилення військових на фронті та інвестиції у виробництво української зброї.