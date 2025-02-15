Мерц висловився щодо членства України в НАТО до початку переговорів з Росією

Уже є ухвалене рішення, що Україна матиме перспективу членства в НАТО. І не факт, що вступ країни до Альянсу буде неможливим до початку переговорів із Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ глави ХДС і кандидата в канцлери Німеччини Фрідріха Мерца під час Мюнхенської конференції.

Він не згоден з твердженням, що вступ до Альянсу буде неможливий до початку переговорів з Росією.

"Ми прийняли рішення у НАТО під час попереднього саміту, що Україна матиме перспективу членства. Щоб це змінити, треба прийтяти спільне рішення. Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливе до початку перемовин з Росією", - сказав він.

Він ще раз підкреслив, що є вже рішення щодо України в НАТО.

"Ми вже ухвалили рішення (щодо вступу України до НАТО, - ред.) і щоб його змінити, я не думаю, що тільки одна держава-член НАТО могла б вирішувати, щоб змінити це рішення", - уточнив Мерц.