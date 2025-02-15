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Мерц висловився щодо членства України в НАТО до початку переговорів з Росією

Німеччина, Субота 15 лютого 2025 14:51
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Мерц висловився щодо членства України в НАТО до початку переговорів з Росією Фото: кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уже є ухвалене рішення, що Україна матиме перспективу членства в НАТО. І не факт, що вступ країни до Альянсу буде неможливим до початку переговорів із Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ глави ХДС і кандидата в канцлери Німеччини Фрідріха Мерца під час Мюнхенської конференції.

Він не згоден з твердженням, що вступ до Альянсу буде неможливий до початку переговорів з Росією.

"Ми прийняли рішення у НАТО під час попереднього саміту, що Україна матиме перспективу членства. Щоб це змінити, треба прийтяти спільне рішення. Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливе до початку перемовин з Росією", - сказав він.

Він ще раз підкреслив, що є вже рішення щодо України в НАТО.

"Ми вже ухвалили рішення (щодо вступу України до НАТО, - ред.) і щоб його змінити, я не думаю, що тільки одна держава-член НАТО могла б вирішувати, щоб змінити це рішення", - уточнив Мерц.

Вступ України до НАТО

Останнім часом питання членства України в НАТО стало обговорюватися з новою силою. Особливо це питання знову було порушено в контексті Мюнхенської конференції з безпеки 2025.

Наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем з цього приводу заявляв, що Україну станом на зараз не прийматимуть до НАТО. Однак у разі ще одного нападу Путіна, країна піде в НАТО дуже швидко.

Водночас президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що не зніме членство України в НАТО зі столу переговорів. При цьому він назвав Путіна "найвпливовішим" членом НАТО.

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НАТО Мюнхенська конференція з безпеки Фрідріх Мерц
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