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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Зеленский и Мерц обсудили производство оружия в Украине

Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (president.gov.ua)
Автор: Михаил Шилин

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ХДС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц провели встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили инвестиции в отечественное производство оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Глава государства выразил благодарность Германии за помощь с самого начала полномасштабного вторжения, лидерство ФРГ в усилении украинской ПВО, и рассказал об основных темах встречи.

"Ключевая тема встречи - поддержка Украины и важность единства среди стран Европы. Президент подчеркнул, что справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности должны быть приоритетом для всех союзников Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны отдельно обсудили оборонную поддержку Украины, усиление военных на фронте и инвестиции в производство украинского оружия.

Напомним, ранее Мерц заявил, что принято решение, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО. Он не считает, что вступление в Альянс будет невозможно до начала переговоров с Россией.

Также Мерц не против поставки крылатых ракет Taurus Украине, но это решение должно быть согласовано с другими странами.

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Владимир ЗеленскийОружие в УкраинеВойна России против Украины