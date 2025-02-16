Зеленский и Мерц обсудили производство оружия в Украине

Глава государства выразил благодарность Германии за помощь с самого начала полномасштабного вторжения, лидерство ФРГ в усилении украинской ПВО, и рассказал об основных темах встречи.

"Ключевая тема встречи - поддержка Украины и важность единства среди стран Европы. Президент подчеркнул, что справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности должны быть приоритетом для всех союзников Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны отдельно обсудили оборонную поддержку Украины, усиление военных на фронте и инвестиции в производство украинского оружия.