Зеленський взявся за боротьбу з "офісами" і подав у Раду два законопроєкти

"Направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками", - зазначив глава держави.

За словами президента, відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів (так званих "офісів") має бути "чіткою та жорсткою". Перший документ передбачає покарання не лише для рядових виконавців, а й для тих, хто організовує такі схеми, володіє кол-центрами та заробляє на них.

"Упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що законопроєкти передбачають оновлення банківських алгоритмів для ефективнішого захисту коштів клієнтів і блокування використання рахунків для ухилення від сплати податків чи відмивання нелегальних доходів.

"На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами. Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами", - заявив глава держави.