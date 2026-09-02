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Зеленський взявся за боротьбу з "офісами" і подав у Раду два законопроєкти

16:29 02.09.2026 Ср
2 хв
Глава держави заявив, що відповідальність за кол-центри має бути "чіткою та жорсткою"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

В Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів, а також за схеми з банківськими картками і так званими "дропами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками", - зазначив глава держави.

За словами президента, відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів (так званих "офісів") має бути "чіткою та жорсткою". Перший документ передбачає покарання не лише для рядових виконавців, а й для тих, хто організовує такі схеми, володіє кол-центрами та заробляє на них.

"Упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що законопроєкти передбачають оновлення банківських алгоритмів для ефективнішого захисту коштів клієнтів і блокування використання рахунків для ухилення від сплати податків чи відмивання нелегальних доходів.

"На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами. Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами", - заявив глава держави.

Нагадаємо, минулого місяця поліцейські по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.

Крім того, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники видавали себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.

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Володимир Зеленськийшахраї в УкраїніВерховна рада