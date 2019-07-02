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Зеленский взял на контроль расследование взрыва на детской площадке возле Днепра

Новости » Политика    02.07.2019 - 15:13
Зеленский взял на контроль расследование взрыва на детской площадке возле Днепра
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Двое пострадавших детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование дела о взрыве на детской площадке в поселке возле Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

Глава государства подчеркнул, что шестеро детей, пострадавших в результате взрыва, получают всю необходимую помощь.

"Сейчас пострадавшим от взрыва предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке. Глава государства подчеркнул, что должны быть выяснены все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица", - заявил в. и. о. главы Днепропетровской ОГА Дмитрий Батура.

По словам и. о. директора Днепропетровской детской областной больницы Александра Хитрика, двое ребят находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. У них - минно-взрывные травмы, проникающие ранения, пострадавших прооперировали. Еще четверо детей в состоянии различной тяжести: у них переломы и осколки, двоих из них также прооперировали.

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