Зеленський взяв на контроль розслідування вибуху на дитячому майданчику біля Дніпра

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Двоє постраждалих дітей перебувають у реанімації у тяжкому стані

Президент України Володимир Зеленський узяв під особистий контроль розслідування справи щодо вибуху на дитячому майданчику у селищі біля Дніпра. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Глава держави підкреслив, що шестеро дітей, які постраждали внаслідок вибуху, отримують усю необхідну допомогу.

"Нині постраждалим від вибуху надають усю необхідну медичну допомогу. Президент знає про ситуацію і взяв під контроль розслідування трагедії. Він вважає неприпустимим, коли на смітнику діти знаходять снаряд і граються ним на дитячому майданчику. Глава держави підкреслив, що мають бути з’ясовані всі обставини трагедії та притягнуті до відповідальності винні особи", - заявив т. в. о. голови Дніпропетровської ОДА Дмитро Батура.

За словами в. о. директора Дніпропетровської дитячої обласної лікарні Олександра Хитрика, двоє хлопців перебувають наразі у реанімації в тяжкому стані. У них - мінно-вибухові травми, проникаючі поранення, постраждалих прооперували. Ще четверо дітей у стані різної тяжкості: у них переломи та осколки, двох із них також прооперували.

РБК-Україна раніше писало, що вчора ввечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох років до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо, в обласному управлінні поліції повідомляли, що діти знайшли боєприпас на сміттєзвалищі.