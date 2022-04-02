ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о взрыве в российском Белгороде: на Украину напали, это важно знать

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 03:00
Зеленский о взрыве в российском Белгороде: на Украину напали, это важно знать Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на нефтебазу в российском Белгороде, заявил, что он не обсуждает отданные им приказы. По его словам, это вещи, которые обсуждаются только с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для Fox News.

Он подчеркнул, что "есть вещи, с которыми делится только с военнослужащими Вооруженных сил Украины".

"Для нас важно, чтобы вы и весь мир знали, что мы - страна, находящаяся в состоянии войны. На нас напали. Вот что важно .Это самая большая трагедия. И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то происходит, что-то взорвалось, пока идет война в Украине - честно говоря, непрофессионально об этом говорить. Они оккупировали нашу территорию", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отказался подтвердить или опровергнуть причастность Украины к удару по нефтебазе в Белгороде.

Отметим, утром 1 апреля в российском Белгороде авиационному удару подверглась нефтебаза. После взрывов на топливном складе вспыхнул масштабный пожар. РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте на территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой