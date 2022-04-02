Зеленский о взрыве в российском Белгороде: на Украину напали, это важно знать

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на нефтебазу в российском Белгороде, заявил, что он не обсуждает отданные им приказы. По его словам, это вещи, которые обсуждаются только с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для Fox News .

Он подчеркнул, что "есть вещи, с которыми делится только с военнослужащими Вооруженных сил Украины".

"Для нас важно, чтобы вы и весь мир знали, что мы - страна, находящаяся в состоянии войны. На нас напали. Вот что важно .Это самая большая трагедия. И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то происходит, что-то взорвалось, пока идет война в Украине - честно говоря, непрофессионально об этом говорить. Они оккупировали нашу территорию", - заявил Зеленский.