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Зеленський про вибух у російському Бєлгороді: на Україну напали, це важливо знати

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Київ, Субота 02 квітня 2022 03:00
Зеленський про вибух у російському Бєлгороді: на Україну напали, це важливо знати Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку на нафтобазу в російському Бєлгороді, заявив, що він не обговорює віддані їм накази. За його словами, це речі, які обговорюються тільки з військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Fox News.

Він підкреслив, що"є речі, з якими ділиться тільки з військовослужбовцями Збройних сил України".

"Для нас важливо, щоб ви і весь світ знали, що ми - країна, що знаходиться в стані війни. На нас напали. Ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні чути ці повідомлення про те, що десь щось відбувається, щось вибухнуло, поки йде війна в Україні - чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони окупували нашу територію", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба відмовився підтвердити або спростувати причетність України до удару по нафтобазі в Бєлгороді.

Зазначимо, вранці 1 квітня у російському Бєлгороді авіаційному удару піддалася нафтобаза. Після вибухів на паливному складі спалахнула масштабна пожежа. РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент на території РФ.

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Володимир Зеленський
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