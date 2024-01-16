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Зеленський вже у Давосі. Українська делегація проводить зустріч із Столтенбергом

Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, The Guardian та Офіс президента України.

Що обговорили Зеленський і Столтенберг

Як проінформували в ОП, Зеленський на полях ВЕФ розпочав із зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави висловив подяку за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російського вторгнення.

Також Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

Було відзначено важливість підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Президент України і генсек НАТО обговорили підготовку до наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

Зеленський на форумі в Давосі

Зазначимо, про зустріч Зеленського та Столтенберга написали й західні ЗМІ.

Reuters писало, що президент України разом із делегацією зустрічаються з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і ведуть діалог про те, яка негайна допомога потрібна для України. Також було порушено питання відбудови нашої країни.

За інформацією The Guardian, президент України прибув на закриту зустріч в рамках ВЕФ. 

Пізніше видання додало, що Зеленський зустрівся з керівниками компаній на сесії під назвою "CEOs for Ukraine" на Всесвітньому економічному форумі. Згодом же відбудеться його виступ.

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