Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО. Его место занял Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Дмитрия Разумкова из персонального состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его место занял нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В частности, согласно указу № 542/2021 от 14 октября, Зеленский поручил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны главу Верховной рады Руслана Стефанчука.
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрия Разумкова", - говорится в документе.
Напомним, на прошлой неделе Верховная рада отправила Разумкова в отставку после того, как ее инициировала фракция "Слуга народа".
Как отметил Зеленский, тот больше не выполнял партийную программу.
Сам Разумков после своей отставки не дал четкого ответа, есть ли у него президентские амбиции.