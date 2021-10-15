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Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО. Його місце зайняв Стефанчук

Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський вивів Дмитра Разумкова з персонального складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Його місце зайняв нинішній спікер Ради Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, згідно з указом № 542/2021 від 14 жовтня, Зеленський доручив ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову Верховної ради Руслана Стефанчука.

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Дмитра Разумкова", - йдеться в документі.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада відправила Разумкова у відставку після того, як її ініціювала фракція "Слуга народу".

Як зазначив Зеленський, той більше не виконував партійну програму.

Сам Разумков після своєї відставки не дав чіткої відповіді, чи є у нього президентські амбіції.

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Володимир ЗеленськийДмитро РазумковРуслан Стефанчук