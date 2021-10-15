Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО. Його місце зайняв Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський вивів Дмитра Разумкова з персонального складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Його місце зайняв нинішній спікер Ради Руслан Стефанчук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Зокрема, згідно з указом № 542/2021 від 14 жовтня, Зеленський доручив ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову Верховної ради Руслана Стефанчука.
"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Дмитра Разумкова", - йдеться в документі.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада відправила Разумкова у відставку після того, як її ініціювала фракція "Слуга народу".
Як зазначив Зеленський, той більше не виконував партійну програму.
Сам Разумков після своєї відставки не дав чіткої відповіді, чи є у нього президентські амбіції.