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Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства вывел из СНБО бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.Хомчака", - говорится в указе №326/2021.

При этом Зеленский ввел в состав СНБО новоназначенного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Напомним, вчера Руслан Хомчак покинул должность главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.

Его место занял генерал-майор Валерий Залужный. В 2018-2019 годах он был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.

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Владимир ЗеленскийСНБО