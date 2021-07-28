Зеленський вивів Хомчака зі складу РНБО: хто його замінить

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони. Глава держави вивів з РНБО колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті офісу президента.
"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р.Хомчака", - йдеться в указі №326/2021.
При цьому Зеленський ввів до складу РНБО новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Залужного Валерія Федоровича - Головнокомандувача Збройних сил України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, вчора Руслан Хомчак покинув посаду Головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.
Його місце зайняв генерал-майор Валерій Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.