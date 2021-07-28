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Зеленський вивів Хомчака зі складу РНБО: хто його замінить

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони. Глава держави вивів з РНБО колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті офісу президента.

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р.Хомчака", - йдеться в указі №326/2021.

При цьому Зеленський ввів до складу РНБО новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Залужного Валерія Федоровича - Головнокомандувача Збройних сил України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, вчора Руслан Хомчак покинув посаду Головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.

Його місце зайняв генерал-майор Валерій Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

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Володимир ЗеленськийРНБО