UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский может выступить перед Кнессетом Израиля, дату согласовывают, - Kan

Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время выступить перед израильским парламентом (Кнессетом). Стороны согласовывают дату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Kan Амишая Штейна.

"Спикер Кнессета Израиля и посол Украины в Израиле договорились определить дату выступления Зеленского перед Кнессетом Израиля", - отметил он.

Напомним, ранее на этой неделе Зеленский в обращении к Палате общин Великобритании призвал Лондон усилить санкции против РФ и признать Россию государством-террористом.

После выступления британский премьер Борис Джонсон заявил, что Запад подготовит аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИзраильВойна России против Украины