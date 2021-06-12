Зеленський знову виступить на форумі "Україна 30". Тема - економіка без олігархів

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня знову виступить на форумі "Україна 30". Цього разу обговорюватимуть економіку без олігархів.

Про це йдеться в програмі на сайті форуму.

Повідомляється, що виступ Зеленського заплановано на 15 червня. Це буде другий день форуму, темою якого буде деолігархізація та подолання корупції. Промова президента очікується о 10:30. Також 15 червня виступатиме прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який також відкриватиме форум 14 червня з презентацією Стратегії національного економічного розвитку.