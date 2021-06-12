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Зеленський знову виступить на форумі "Україна 30". Тема - економіка без олігархів

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Київ, Субота 12 червня 2021 16:31
Зеленський знову виступить на форумі "Україна 30". Тема - економіка без олігархів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня знову виступить на форумі "Україна 30". Цього разу обговорюватимуть економіку без олігархів.

Про це йдеться в програмі на сайті форуму.

Повідомляється, що виступ Зеленського заплановано на 15 червня. Це буде другий день форуму, темою якого буде деолігархізація та подолання корупції. Промова президента очікується о 10:30.

Також 15 червня виступатиме прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який також відкриватиме форум 14 червня з презентацією Стратегії національного економічного розвитку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада розгляне законопроект Зеленського про олігархів в кінці червня або на початку липня. Як заявляв міністр юстиції Денис Малюська, до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Вони підпадають під відповідні критерії - участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, контроль або володіння природною монополією або компанією з монопольним становищем на ринку. Останній критерій - наявність активів загальною вартістю понад 2,27 млрд гривень.

Детальніше про цей закон читайте в матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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