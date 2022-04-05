UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский выступил перед парламентом Испании: главные заявления

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский обратился с речью к Генеральным кортесам Испании из-за развязанной Россией войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

В своем обращении президент затронул темы демократии, вооружения и санкций. Отдельно Зеленский упомянул о сходстве Украины и Испании по внутреннему разнообразию.

"Демократия должна быть выше тех угроз, которые распространяет Россия. Убежден, что страх – это не об Испании. Но я прошу вас, испанцев, сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил Испанию за оказанную с начала войны помощь. Однако, по его словам, Украина все еще нуждается в новых видах вооружений и поддержки.

"Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам необходимое оружие. И мы ценим то, которое вы уже дали. Можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно его увидеть", – объяснил глава государства.

Зеленский убежден, что весь цивилизованный должен объединиться перед угрозой от России, совершающей военные преступления в Украине. "Ибо демократия не должна бояться", – резюмировал он.

К слову, президент Украины призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИспанияВторжение России в УкраинуВойна России против Украины