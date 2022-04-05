RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський виступив перед парламентом Іспанії: головні заяви

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський звернувся із промовою до Генеральних кортесів Іспанії через розв'язану Росією війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави держави.

У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій. Окремо Зеленський згадав про схожість України та Іспанії внутрішнім розмаїттям.

"Демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює Росія. Переконаний, що страх – це не про Іспанію. Але я прошу вас, іспанців, зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху", – заявив президент.

Зеленський подякував Іспанії за надану з початку війни допомоги. Однак, за його словами, Україна все ще потребує нових видів озброєнь і підтримки.

"Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити", – пояснив глава держави.

Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні. "Бо демократія не має боятися", – резюмував він.

До слова, президент України закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийІспаніяВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України