Зеленський виступив перед парламентом Іспанії: головні заяви

У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій. Окремо Зеленський згадав про схожість України та Іспанії внутрішнім розмаїттям.

"Демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює Росія. Переконаний, що страх – це не про Іспанію. Але я прошу вас, іспанців, зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху", – заявив президент.

Зеленський подякував Іспанії за надану з початку війни допомоги. Однак, за його словами, Україна все ще потребує нових видів озброєнь і підтримки.

"Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити", – пояснив глава держави.

Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні. "Бо демократія не має боятися", – резюмував він.