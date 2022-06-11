Зеленский выступил на азиатском саммите: стало известно о странном поведении представителей Китая

"Зеленский говорит на SLD22. Китайская делегация вышла", - написала она.

Отметим, что во время своей речи на саммите Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины - это далеко не только о Европе.

"Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше", - сказал он.

Добавим, что президент Владимир Зеленский выступил на саммите в онлайн формате. Российской делегации на саммите нет.

Обновлено. Позже стало известно, что китайская делегация не покидала зал, Оливия Энос удалила твит с сообщением об обратном.

"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия.