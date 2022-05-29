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Россия и Китай получат новый статус в стратегии НАТО, - представитель Италии

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Рим, Воскресенье 29 мая 2022 17:58
Россия и Китай получат новый статус в стратегии НАТО, - представитель Италии Фото: НАТО присвоит новый статус России (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Стратегическая концепция Североатлантического альянса претерпит ощутимые изменения на саммите стран-членов объединения в Испании. НАТО отреагирует на угрозы РФ и Китая.

Об этом рассказал представитель Италии в НАТО Франческо Мария Тало, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Североатлантический альянс обновит стратегическую концепцию для противостояния вызовам XXI века. В частности, НАТО определит позицию в отношении кибератак, гибридных угроз, новейших технологий и изменений климата.

"Мы изменим отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером. А также добавим Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии", – рассказал Тало.

Саммит Североатлантического альянса в этом году примет Мадрид. Встреча лидеров стран-членов НАТО состоится 29-30 июня.

Напомним, президент Турции Эрдоган оценил переговоры с Финляндией и Швецией по поводу заявок на вступление в НАТО.

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