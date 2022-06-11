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Зеленский выступил на азиатском саммите: стало известно о странном поведении представителей Китая

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Украина, Суббота 11 июня 2022 13:13
Зеленский выступил на азиатском саммите: стало известно о странном поведении представителей Китая Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 11 июня, президент Владимир Зеленский выступил на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue. Во время обращения Зеленского к присутствующим, делегация Китая, ушла из зала в полном составе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter старшего политического аналитика Центра азиатских исследований Оливии Энос.

"Зеленский говорит на SLD22. Китайская делегация вышла", - написала она.

Отметим, что во время своей речи на саммите Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины - это далеко не только о Европе.

"Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше", - сказал он.

Добавим, что президент Владимир Зеленский выступил на саммите в онлайн формате. Российской делегации на саммите нет.

Обновлено. Позже стало известно, что китайская делегация не покидала зал, Оливия Энос удалила твит с сообщением об обратном.

"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия.

Напомним, азиатский саммит по безопасности Shangri La Dialogue проходит 10-12 июня в Сингапуре. Вторжение России в Украину стало одним из центральных вопросов на мероприятии.

Как сообщалось, стратегическая концепция Североатлантического альянса претерпит ощутимые изменения на саммите стран-членов объединения в Испании. НАТО отреагирует на угрозы РФ и Китая.

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