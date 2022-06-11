Зеленський виступив на азіатському саміті: стало відомо про дивну поведінку представників Китаю

У суботу, 11 червня, президент Володимир Зеленський виступив на азіатському саміті з безпеки Shangri La Dialogue. Під час звернення Зеленського до присутніх, делегація Китаю пішла із зали у повному складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на Twitter старшого політичного аналітика Центру азіатських досліджень Олівії Енос.

"Зеленський каже на SLD22. Китайська делегація вийшла", - написала вона.

Зазначимо, що під час своєї промови на саміті Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України - це далеко не лише про Європу.

"Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка маємо сьогодні, і повернутися до життя, як у XIX столітті або навіть раніше", - сказав він.

Додамо, що президент Володимир Зеленський виступив на саміті у онлайн форматі. Російської делегації на саміті немає.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що китайська делегація не покидала залу, Олівія Енос видалила твіт із повідомленням про інше.

"Я був на конференції. Ніхто не виходив з залу", - повідомив SPRAVDI інший учасник заходу.