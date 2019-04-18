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Зеленський виступає проти легалізації зброї

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 09:09
Зеленський виступає проти легалізації зброї
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський впевнений, що сьогодні не час піднімати такі питання

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виступає проти легалізації короткоствольної зброї. Про це Зеленський розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, на його думку, на сьогодні не час говорити про можливість легалізації зброї, так як в країні йде війна.

"Я проти легалізації зброї. Не можна відповісти коротко, поясню чому. Легалізація зброї сьогодні в Україні, в країні, де йде війна, це неправильно, тому що ми прекрасно з вами знаємо, скільки зброї... Я проти легалізації зброї", - зауважив Зеленський.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ситуація на Донбасі призвела до того, що в мирних містах на руках у населення мільйони одиниць незареєстрованої зброї. У той же час на сьогодні українці можуть законно володіти тільки мисливською, газовою і травматичною зброєю при наявності дозволу та за умови досягнення певного віку.

Станом на липень 2018 року громадяни України офіційно володіли близько 1 млн одиниць зброї. Тоді ж голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін розповів, що робоча група при Конституційній комісії, яка за дорученням президента Петра Порошенка вивчає питання про право громадян на захист за допомогою короткоствольної зброї, не проводила засідання з березня 2016 року.

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