Украинцы официально имеют около 1 млн единиц оружия

По разным данным, всего на руках у населения может быть до 4,4 млн единиц оружия

На сегодня у украинцев на руках официально зарегистрировано около 1 млн единиц огнестрельного оружия. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стой, стрелять будут: почему украинцы массово покупают оружие".

Как сообщили РБК-Украина в Национальной полиции, сейчас на руках у украинцев около миллиона единиц зарегистрированного оружия. При этом тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тыс. единиц. Однако уже через три года эта цифра превысила 920 тысяч. В 2018 году официальная статистика - более 890 тыс. единиц.

По мнению глава набсовета "Украинской ассоциации владельцев оружия" (УАВО) Георгия Учайкина, главная мотивация при покупке оружия - необходимость иметь инструмент самозащиты.

"Люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению", - отмечает он.

По данным полиции, в последние годы количество оружия на руках у населения не особенно выросло, что связано с падением уровня преступности. В частности, в I полугодии зарегистрировали около 800 умышленных убийств, в 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тыс., в 2015 - 1,9 тыс.

В то же время, по подсчетам УАВО, украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч единицы оружия. Однако данные полиции по количеству зарегистрированных "стволов" могут не совпадать с реальными показателями. По мнению Учайкина, на руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия.

Кроме того, отметим, что это лишь официальные данные. Учайкин отмечает, что всего на руках украинцев может находиться до 5 млн единиц оружия. А по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения - около 4,4 млн единиц.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о ситуации с петицией президенту Украины Петру Порошенко о праве на оружие.