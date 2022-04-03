Зеленский высказался о будущем украинской экономики

"Днем (2 апреля, - Ред.) провел совещание с экономическим блоком Кабинета министров и Офиса президента. Экономический фронт - это еще одно направление нашей борьбы за наше государство, за наших людей", - сказал глава государства.

Во время совещания было очень детальное обсуждение посевной кампании, рассмотрели вопросы обеспечения граждан продуктами питания, ситуации с горючим, в энергетике, с основными отраслями государства.

В ходе совещания глава Минфина доложил о состоянии выполнения госбюджета, о деталях переговоров с партнерами о финансовой поддержке для Украины.

"В военное время экономические отношения должны оставаться управляемыми полностью - как бы сложно нам всем не было. Ибо это - о перспективе. О перспективе жизни более 40 миллионов украинцев, о том, какой будет наше завтра. Участники совещания получили четкие задачи", - .рассказал Зеленский.