Минагрополитики прогнозирует сокращение площадей под посевную на четверть
По состоянию на 1 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 13 438,4 тыс. га, что на 3 477,9 тыс. га меньше показателя прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
По данным министерства, к севу яровых культур приступила уже 21 область Украины, при этом на соответствующую дату в прошлом году в Украине посев начинали 15 областей.
Министерство сообщило, что фермеры уже начали сев яровой пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и соевых бобов.
По информации из областей, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га в т. ч.:
- озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га;
- ржи - 159 тыс. га;
- ячменя - 1 млн га.
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