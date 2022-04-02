Минагрополитики прогнозирует сокращение площадей под посевную на четверть

По состоянию на 1 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 13 438,4 тыс. га, что на 3 477,9 тыс. га меньше показателя прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным министерства, к севу яровых культур приступила уже 21 область Украины, при этом на соответствующую дату в прошлом году в Украине посев начинали 15 областей.

Министерство сообщило, что фермеры уже начали сев яровой пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и соевых бобов.

По информации из областей, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га в т. ч.: