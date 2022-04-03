Зеленський висловився про майбутнє української економіки

"Вдень (2 квітня, - Ред.) провів велику нараду з економічним блоком Кабінету міністрів та Офісу президента. Економічний фронт - це ще один напрямок нашої боротьби за нашу державу, за наших людей", - сказав глава держави.

Під час наради було дуже детальне обговорення посівної кампанії, розглянули питання забезпечення громадян продуктами харчування, ситуації з пальним, в енергетиці, з основними галузями держави.

В ході наради глава Мінфіну доповів про стан виконання держбюджету, про деталі переговорів з партнерами про фінансову підтримку для України.

"У воєнний час економічні відносини мають залишатися керованими на сто відсотків - як би складно нам всім не було. Бо це - про перспективу. Про перспективу життя для понад 40 мільйонів українців, про те, яким буде наше завтра. Учасники наради отримали чіткі завдання", -.розповів Зеленський.