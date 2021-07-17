UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Западной Европе

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Западной Европе. Он отметил, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сочувствую родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь",- отметил Зеленский.

В частности, глава государства выразил надежду, что последствия катастрофы будут оперативно ликвидированы.

Напомним, из-за наводнения Германия объявила режим военной катастрофы. Это означает, что военные могут направлять военную технику для борьбы с последствиями наводнений.

Добавим, что от наводнений также пострадал и Бельгия, там 20 июля объявили днем ​​национального траура из-за большого количества жертв.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияБельгиянаводнение